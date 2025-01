Bones sensacions en la Vertical de la Copa del Món

La segona jornada de competició a l’estació d’Shahdag, en el marc de la Copa del Món d’esquí de muntanya, ha conclòs amb uns resultats positius per als representants andorrans. Oriol Olm, Adrià Bartumeu i Marc Casanovas han finalitzat en 25a, 37a i 41a posició, respectivament, a la prova vertical.

El millor classificat entre els andorrans ha estat Oriol Olm, que amb un temps de 21:03.6 ha assolit la 25a posició, el seu millor resultat en aquesta modalitat. Tot i no centrar-se en la preparació específica de la prova vertical aquesta temporada, el seu rendiment ha estat destacable i suposa un pas endavant en la seva trajectòria esportiva.

Adrià Bartumeu, per la seva banda, ha completat la cursa amb un temps de 22:14.9, aconseguint entrar en el Top 40 amb la seva 37a posició. El seu rendiment s’ha vist condicionat per un inici més tardà de la pretemporada, segons ha explicat el seleccionador nacional.

Finalment, Marc Casanovas ha acabat en la 41a plaça amb un registre de 22:41.2. Aquest any representa un repte per al jove esquiador, ja que s’estrena en la categoria sènior i ha d’adaptar-se al ritme i les exigències d’aquesta competició.

El seleccionador nacional, Xavier Capdevila, ha valorat l’actuació dels tres esportistes assegurant que es tracta d’una “bona prova dels tres esquiadors tenint present que cadascun té condicions diferents.” Sobre Olm, Capdevila ha destacat que “ha mostrat que, tot i no preparar la vertical, ha fet el seu millor resultat, i això li anirà bé per seguir amb la seva evolució.”

Pel que fa a Bartumeu, ha afirmat que “el seu estat de forma és diferent per haver començat més tard la pretemporada. No està malament aquest Top 40.” Finalment, ha subratllat que “serà un any difícil per al Marc pel canvi de categoria i per haver-se d’adaptar als ritmes diferents de cursa.”

La competició es reprendrà dilluns, després d’una jornada de descans, amb la prova individual programada a les 5:30 del matí (hora andorrana).