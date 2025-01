Biel Rodríguez i Ian López triomfen a la Copa d’Espanya Cadet de Judo al Vendrell

L’equip de cadet de la Federació Andorrana de Judo es va desplaçar ahir fins a la localitat tarragonina del Vendrell per participar en la primera Copa d’Espanya del 2025. La selecció cadet pirenaica estava composta per Ian Lopez (-50kg), Pol Lacambra (-50kg), Roc Ballesté (-60kg) i Biel Rodríguez (-66kg). Així, la federació ha destacat les dues victòries aconseguides per Biel Rodríguez, així com la victòria d’Ian López. Tot i les bones actuacions de Pol Lacambra i Roc Ballesté, no van aconseguir superar les rondes següents.