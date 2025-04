Esquí alpí

Bartumeu Gabriel s’endú la victòria de l’eslàlom FIS de Val Casies i Xavier Cornella és tercer

Cande Moreno no completa el descens dels Campionats Nacionals de França en sortir-se del traçat després del segon interval

Val Casies (Itàlia) ha acollit avui una doble jornada d’eslàlom FIS en què Bartumeu Gabriel s’ha imposat a la tarda, mentre que Xavier Cornella ha estat tercer al matí.

Per una part, Gabriel ha vençut amb un crono d’1’19.35, deixant el segon classificat a 0.58, el local Jonas Feichter, i a 0.61 el tercer, el nord-americà Jack Bowers. Amb aquesta victòria, l’andorrà marca 23.00 punts FIS, la seva millor puntuació que servirà per rebaixar els actuals 26.32 fent mitjana amb els 26.23 que va assolir a Bormio el passat març, el seu millor resultat fins al moment. Àlex Rius ha estat 24è amb +2.04, mentre que Cornella no ha pogut completar la cursa.

Per l’altra, a la primera cita del dia, Cornella ha estat tercer amb un temps d’1’19.44, a 1.36 del guanyador, l’italià Stefano Pizzato, i a només 0.03 de la segona posició, per al també italià Francesco Riccardo Zucchini. En aquest cas, Gabriel acabava quart, empatat a crono amb l’alemany Flinn Klocke, amb 1’19.63, i Rius ha estat 12è amb 1’20.09.

“Aquests 23.00 punts per al ‘Bartu’ i per a l’equip són fantàstics. Encara ens queden nou eslàloms per fer i a veure si la resta també els assoleix”, ha comentat el responsable del conjunt nacional, Fred Beauviel.

Moreno, ‘out’ al descens dels Nacionals de França

Avui s’ha disputat a Meribel el descens dels Campionats Nacionals de França amb Cande Moreno. Amb el dorsal cinc, la tricolor marcava el millor temps al primer interval, al segon feia el 10è crono i després ja no podia continuar en sortir-se del traçat, tot i que sense conseqüències. La cursa ha estat guanyada per la francesa Romane Miradoli amb 1’15.33. Demà dimecres, Moreno correrà el descens dels Nacionals de Mònaco, dijous descansarà i divendres serà al portilló del supergegant francès. “A dalt anava com un tir, comet una primera errada i anava ja una mica tard”, ha explicat el tècnic ‘Xoque’ Bellsolà, destacant que avui “la consigna era no forçar la màquina en cas d’haver-hi problemes”.