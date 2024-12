Anglaterra, rival d’Andorra al Premundial

De l’Anglaterra de Jude Bellingham a la Sèrbia de Dušan Vlahović. Andorra ha conegut avui els rivals als quals s’enfrontarà a la fase de classificació per al Mundial del 2026, enquadrats dins el grup K. Els dos més destacats són els ja esmentats, però els de Koldo Álvarez de Eulate també es veuran les cares amb Albània i Letònia.

El grup per als tricolor ha quedat complicat, és evident, i el principal escull serà Anglaterra. Des del passat octubre sota les ordres de Thomas Tuchel, els anglesos enguany han estat subcampions de l’Eurocopa, i tornaran a visitar l’Estadi Nacional després del darrer Premundial (2021), on van vèncer per 0-5.

També repeteix Albània, mentre que Sèrbia serà novetat com a rival per als del Principat. Sobre el paper, serà Letònia el conjunt més assequible per als andorrans. I és que cal recordar que tots dos combinats es van enfrontar fa dos anys al Nacional finalitzant amb empat a u gràcies a un gol de ‘Berto’ Rosas al minut 88.

“És un grup complicat, sobretot amb un cap de sèrie com és Anglaterra”, ha dit el seleccionador nacional després del sorteig. Envers la resta d’equips, ha destacat la superioritat física de Sèrbia i que davant els albanesos i els letons han d’aspirar a sumar punts.