Andorra suma quatre medalles més a la segona jornada del Borrufa

Ordino Arcalís ha acollit avui la segona jornada del Trofeu Borrufa amb les proves d’eslàlom U14 i gegant U16, amb curses que han transcorregut amb normalitat i amb l’afegit de la nevada que ha caigut en les últimes hores, la qual ha deixat més d’uns 15 centímetres de neu fresca.

Gran actuació al gegant U16

En la prova masculina, els representants de la delegació tricolor han firmat una gran actuació en què han aconseguit dues medalles i un podi. Max Black s’ha penjat el seu segon or amb dues grans baixades que han sumat un temps total d’1’49.10, Alex Comellas (+1.55) s’ha fet amb la medalla de plata i Arnau Escabrós ha quedat en la quarta posició (+2.93). El podi l’han completat Alfonso Bergada Múgica (+2.89), de l’Argentina, qui s’ha penjat el bronze, mentre que hi ha hagut un empat per la cinquena posició entre Cayetano Escudero, de l’equip espanyol, i Peio Caussieu, de França (+3.64).

L’hongaresa Boglarka Brozik s’ha penjat la medalla d’or femenina amb una marca d’1’53.59, seguida de la francesa Perrine Heintzmann (+0.59) i de l’esquiadora de l’equip espanyol Paula Carrasco (+0.83). El Regne Unit, amb Freya Tresidder (+1.71) i Països Baixos, amb Sanne Lucas (+1.79), han tancat el podi amb la quarta i cinquena posició. Dins la representació pirenaica han estat destacables les actuacions de Xènia Cerro (+3.39) i Anna Ramentol (+4.25), qui han acabat en novena i 11a posició respectivament. La també andorrana Etna Pou ha completat una primera mànega extraordinària que la catapultava a la primera posició amb una marca de 54.40, però no ha pogut completar la segona.

Resultats repartits en l’eslàlom U14

En la modalitat d’eslàlom U14, Thomas Breitfuss i Paula Ledesma han sumat dues medalles més al palmarès andorrà aconseguint la segona i tercera plaça respectivament. En la categoria masculina, l’or se l’ha emportat l’islandès Barri Bjorgvinsson amb un temps d’1’15.49, al qual l’ha seguit Thomas Breitfuss, qui ha registrat un temps que l’ha situat a +1.13 segons. També han pujat al podi el britànic Alfie Croft (+1.20) i els francesos Thomas Compagnet (+1.41) i Arthur Guasch (+1.87). Pel que fa a l’actuació de la delegació tricolor també ha estat destacable el descens de Pol Xampeny amb un temps d’1’19.05 i la setena posició.

En la categoria femenina, la belga Hope van Heghe ha pujat al graó més alt del podi amb un temps d’1’19.51. La segona posició l’ha aconseguit la canadenca Lillie Magee Dumoulin, qui, amb una marca d’1’29.10, ha sumat la seva segona medalla del campionat, mentre que el bronze ha estat per a l’andorrana Paula Ledesma (+2.24). Finalment, la quarta i cinquena posició han estat per a l’argentina Perina Pizzuti Chiara (+2.59) i l’hongaresa Gerda Kovari (+2.88).