Andorra revalida l’or al National Team Event del Borrufa

La pista del Canaro ha acollit aquesta tarda el National Team Event del Trofeu Borrufa, una de les proves que genera més expectació, en la qual les delegacions dels països lluiten per equips en un eslàlom gegant paral·lel i en què Andorra s’ha tornat a proclamar vencedora. L’equip format per Paula Ledesma (U14), Thomas Breitfuss (U14), Etna Pou (U16) i Max Black (U16) s’ha alçat amb la victòria d’aquesta cita al derrotar a l’equip de França 1 en la final. En aquesta, els corredors U14 tricolor han guanyat les seves respectives baixades, mentre que en U16 s’han repartit els triomfs i ha resultat amb un 3-1 final que ha donat l’or al conjunt pirenaic.

Per arribar a la final, l’equip andorrà, l’1, s’ha hagut d’enfrontar a la semifinal amb els seus compatriotes de l’equip Andorra 2, format per Marc Visa (U14), Xènia Cerro (U16), Aitor Corbalan (U16) i Mia Pintado (U14), el qual ha quedat en quarta posició després de ser derrotat per l’equip del Regne Unit en la petita final, també per un resultat de 3-1. Així, els esquiadors britànics s’han fet amb el bronze.

Demà dijous es disputaran les darreres proves d’aquest Borrufa, amb l’eslàlom U16 i el gegant U14 a les pistes de la Portella del Mig i Les Canals d’Ordino Arcalís a partir de les 10.00 hores.

El National Team Event

Es tracta d’un format que transmet emoció i competitivitat, amb descensos eliminatoris en els quals els equips, formats per una esquiadora i un esquiador U14, i una esquiadora i un esquiador U16, van lluitant per passar rondes fins a arribar a la final, en la qual es proclama un vencedor. A més, els equips derrotats a les semifinals s’enfronten en una petita final per la tercera i quarta posició.