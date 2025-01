Ana Alonso i Oriol Cardona triomfen als relleus mixtos de la Comapedrosa

La 14a edició de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya Comapedrosa Andorra ha conclòs amb la celebració de la prova de Relleus Mixtos, una disciplina que s’estrenava a Andorra com a part del programa olímpic dels Jocs de Cortina d’Ampezzo 2026. L’equip espanyol, format per Ana Alonso i Oriol Cardona, ha guanyat la prova amb un temps de 30’23’’6, superant l’equip francès en un emocionant final. Cardona ha avançat Pablo Giner en l’última volta, assegurant la victòria. Els francesos Emily Harrop i Giner han estat segons, a 44 segons dels campions, mentre que Suïssa, amb Marianne Fatton i Robin Bussard, ha completat el podi.

La competició s’ha disputat per primera vegada al circuit de Setúria de Pal, un canvi celebrat per la seva espectacularitat i que ha substituït la tradicional Vertical Race. Oriol Cardona ha destacat el bon disseny del recorregut i el valor de competir en una zona menys explorada, mentre que David Hidalgo, director de SETAP365, ha elogiat la capacitat d’adaptació de l’organització per garantir la seguretat i l’èxit de l’esdeveniment gràcies al suport dels voluntaris i cossos especials.

Classificacions destacades

Els equips van competir en una fase classificatòria al matí, amb les 12 millors parelles accedint a la Final A. L’equip andorrà, format per Lea Ancion i Oriol Olm, es va quedar a només 6 segons d’entrar-hi, disputant finalment la Final B, on van aconseguir la 8a posició amb un temps de 36’24’’9. Olm es mostra optimista: “Estem prop del top-10 europeu, l’objectiu d’aquesta temporada”. Ancion ha subratllat la necessitat de continuar treballant per millorar.