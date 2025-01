Àlex Rius es queda a 50 dècimes d’emportar-se un primer lloc a Val Palot

L’esquiador del Principat, Àlex Rius, ha assolit avui un nou podi per a l’equip nacional masculí en quedar a la segona posició a l’eslàlom FIS de Val Palot. L’andorrà ha acabat amb un crono exacte d’1 minut i 23 segons, finalitzant a tan sols 0,58 segons del guanyador, l’italià Federico Liberatore (1.22.42). Ha completat el podi el també italià Federico Fontana, amb un tercer lloc a 1 minut i 29 del primer. Rius ha comptabilitzat així 30,31 punts, a prop dels seus 27 actuals.

D’altra banda, cal destacar que Rius havia aconseguit el millor temps a la primera mànega amb 40,42 segons, mentre que a la segona, ha fet el cinquè temps. Per la seva part, Pirmin Estruga ha finalitzat en novè lloc, amb més de 3 minuts i 56 segons, mentre que Xavier Cornella no ha pogut completar la primera mànega a caure durant la baixada.

Alegria de la FAE, però amb més ambició

Per la seva part, Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional de tècnica ha valorat que ha estat “un bon dia”, però que “busquem més perquè sabem que estem per guanyar curses FIS amb l’Àlex“. Ha continuat asseverant que a la primera mànega ha fet el primer temps i a la segona “s’havia fet malbé la pista”, però que aquest factor també implicava “les mateixes condicions per Liberatore”. Beauviel ha titllat les dues curses italianes de Val Palot i de Bormio com “dos dies positius” i amb les que es “continuarà lluitant”.

Els premis Túnel d’Envalira reconeixen a 20 esportistes

Altrament, avui també ha tingut lloc a l’Hotel Màgic d’Andorra la Vella el lliurament dels guardons Túnel d’Envalira en què es premien amb dies d’esquí als joves esquiadors dels grups EEBE que han obtingut els millors resultats durant la temporada passada. Enguany, s’ha reconegut a 20 esquiadors. Val a dir que aquestes ajudes són dirigides a esquiadors per sota dels 14 i 16 anys del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu.

Així, en U14 femenina Júlia Capdevila (SEC) ha obtingut 17 dies d’esquí (sent un màxim de 15), mentre que Vicky Gallerani (SEC) n’ha assolit 13, Paula Ledesma (ECOA) nou i Jana Ferrer (ECOA) sis. En canvi, en U14 masculí, Marc de Visa (ECA) en suma nou dies, mentre que tindran cinc dies Guillem Rous (ECAP) i Thomas Breitfuss (PCGR). Dos dies són per a Aleran Mitjana (SEC), i amb un cadascú estan Pol Xampeny (SEC) i Manel Romo (ECOA).

Pel que fa als U16, en noies suma tres dies Ainhoa Piccino (SEC), dos dies Carlota Comellas (ECA) i un Isabella Pérez (ECA). D’altre costat, en nois han sigut Jan de Visa (ECA), que suma 26 dies (un màxim de 15 dies); Max Black (SEC) 11 dies; Jordi Rogel (PCGR) cinc dies; Marcel Pérez (PCGR) tres dies; dos dies per a Èric Guimerà (ECOA) i Arnau Escabrós (ECAP) i un per a Èric Mitjana (SEC).