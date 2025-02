Àlex Rius es classifica per a la final de l’eslàlom als Campionats del món d’esquí alpí

L’esquiador Àlex Rius s’ha classificat per disputar l’eslàlom masculí dels Campionats del món d’esquí alpí, que s’estan celebrant a Saalbach (Àustria). L’andorrà ha finalitzat 22è dins la qualificació, un resultat que li ha permès accedir a la fase final, ja que els 25 primers s’hi classificaven. La cursa final es realitzarà el diumenge amb la primera baixada a tres quarts de 10 del matí i la segona a un quart de dues de la tarda.

Rius ha estat 22è amb un temps d’1.36.65, quedant-se a 3 segons del millor temps, que ha estat per al nord-americà Luke Winters amb 1.33.65. A la primera mànega, Rius feia el 18è temps amb +2.59, mentre que a la segona feia el 19è amb +1.44 del primer.

No seran a la final els esquiadors Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella perquè no han passat el tall. Cornella ha finalitzat 28è, mentre que Gabriel no ha pogut completar la segona mànega.