Educació confirma un total de 14 casos d’assetjament escolar i 42 d’absentisme greu o crònic durant el curs passat

Els centres educatius van detectar 53 indicis de possibles situacions d’assetjament escolar durant el curs 2025-2026, dels quals es van confirmar 14 casos. Així mateix, es van registrar 42 casos d’absentisme greu o crònic, tot i que la taxa d’absentisme dels tres sistemes educatius es va mantenir per sota del 0,75% del conjunt de l’alumnat de l’ensenyament obligatori. Aquestes són les principals dades que el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha analitzat aquest dijous durant la reunió de les comissions nacionals de lluita contra l’assetjament escolar i de seguiment de l’absentisme.
Pel que fa a l’assetjament, el ministeri destaca la importància de la detecció precoç per identificar possibles situacions de risc i activar els protocols d’actuació des dels primers senyals. En aquest sentit, Educació defensa que la intervenció anticipada permet protegir l’alumnat afectat i preservar la convivència als centres, alhora que facilita una resposta coordinada entre els diferents serveis implicats.
D’altra banda, la reunió ha servit per acordar la continuïtat del grup de reflexió integrat per representants dels tres sistemes educatius i de diverses administracions. Així, es continuarà treballant en la millora dels mecanismes de detecció i comunicació dels casos, amb especial atenció a la prevenció, l’educació emocional i la implicació del conjunt de la comunitat educativa.
El nou decret d’absentisme reforça la coordinació entre els centres educatius i els serveis socials per millorar el seguiment dels casos
Quant a l’absentisme escolar, els 42 casos greus o crònics registrats durant el curs passat han centrat una part de l’anàlisi. Malgrat aquestes situacions, Educació assenyala que la taxa global es manté per sota del 0,75%, una dada que atribueix al seguiment continuat que duen a terme els centres educatius i els serveis responsables.
A més, el curs actual ha començat amb l’aplicació del nou decret d’absentisme escolar, el qual reforça el paper dels centres en la prevenció i la gestió dels casos. La normativa també busca millorar la coordinació entre els àmbits educatiu i social i establir indicadors homogenis que permetin fer un seguiment més precís de l’absentisme al país.
Finalment, el ministeri ha reiterat la voluntat de consolidar un model d’actuació més preventiu i coordinat, tant en la lluita contra l’assetjament com en el seguiment de l’absentisme. L’objectiu és avançar en la identificació primerenca de les situacions de risc i reforçar el suport als centres educatius per garantir el benestar de l’alumnat.