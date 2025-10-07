Educació presentarà abans de final d’any l’Estratègia Nacional per orientar el creixement del sistema universitari

La Universitat d’Andorra (UdA) ha inaugurat aquest dimarts el curs acadèmic 2025-2026 en un acte presidit pel cap de Govern, Xavier Espot, i amb la participació del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró. Així, Espot ha refermat el compromís de continuar treballant colze a colze amb la universitat “per garantir l’accessibilitat, l’excel·lència i la sostenibilitat del sistema d’educació superior del país” i ha anunciat la voluntat d’impulsar noves línies de recerca conjuntament amb l’UdA. “Invertir en universitat és invertir en el futur del país”, ha subratllat el mandatari, qui ha posat d’exemple el projecte d’ampliació de les instal·lacions a l’antiga Fàbrica Reig, amb una inversió prevista de sis milions d’euros i l’objectiu d’obrir el setembre del 2027.
Per la seva banda, Baró ha aprofitat l’acte per anunciar que el Govern presentarà abans de final d’any les bases de la nova Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior, la qual fixarà un sistema de prioritats per orientar el creixement universitari del país. “Volem passar d’un model basat només en autoritzacions administratives a un model de discrecionalitat reglada, més estratègic i coordinat amb tots els actors del sistema”, ha explicat el ministre.
El nou marc regulador comportarà una modificació de la Llei d’ensenyament superior i l’aprovació d’un nou reglament que definirà els criteris del futur pla estratègic per períodes de quatre a sis anys. Segons Baró, l’objectiu és afavorir “universitats que fomentin la recerca i la innovació, formacions que aportin valor afegit al país”, alhora que es garanteix la qualitat i el control mitjançant l’AQUA. El ministre també ha assegurat que la futura regulació incorporarà aspectes com la presència del català als plans d’estudi de les universitats privades i la promoció de la recerca aplicada, tot mantenint “una col·laboració constant amb la Universitat d’Andorra, les institucions públiques i el sector de la innovació”.
Rècord d’estudiants i noves titulacions
Per altra banda, el rector de l’UdA, Juli Minoves, ha destacat que el nou curs s’inicia amb 685 estudiants de formació reglada, la xifra més alta de la història de la institució, i un 9% més d’estudiants nous respecte de l’any passat. “Tenim un terç dels universitaris del país, i el 95% dels nostres graduats troben feina en menys de sis mesos”, ha remarcat.
Entre les principals novetats acadèmiques, Minoves ha anunciat tres nous bachelor’s —en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals i Història— que amplien l’àmbit de les ciències socials. També ha destacat la posada en marxa de dues noves institucions de recerca: l’Institut Universitari de Recerca en Salut (IURS) i l’Observatori Interdisciplinari d’Història, Ciència Política, Relacions Internacionals i Unió Europea (OHPI-UE), que consolidaran el paper de l’UdA com a centre de recerca de referència.
El rector ha subratllat, a més, les inversions en intel·ligència artificial i noves tecnologies, amb la creació d’una IA pròpia de la universitat en fase de proves, així com el projecte de campus urbà a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, el qual concentrarà totes les instal·lacions universitàries al centre del poble. “Som una universitat pública amb 40 anys d’història i una missió de servei al país. No busquem beneficis, sinó formar, investigar i retornar valor a la societat”, ha conclòs Minoves.