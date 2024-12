Acció a tres bandes per posar en marxa un protocol d’ús responsable de les pantalles entre els joves

Andorra Telecom, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el MoraBanc Andorra han creat un protocol per conscienciar sobre l’ús dels dispositius electrònics entre els joves. Així ho han anunciat aquest migdia a la seu de la parapública, amb el director general d’aquesta, Jordi Nadal; el director de bàsquet formatiu al club tricolor, David Eudal, i la responsable clínica de l’àrea de salut mental infantojuvenil del SAAS, Maria Giró. “La nostra missió és oferir un internet que vagi el més ràpid possible, però també conscienciar sobre l’excés i el mal ús dels dispositius electrònics, tant en els joves com en les famílies“, ha indicat Nadal.

La manera d’implementar aquest protocol, el qual es vol dur a terme durant els desplaçaments dels jugadors de la base del conjunt andorrà, ha apuntat Eudal que serà prohibint l’ús del telèfon mòbil depenent l’edat en certs espais, mentre que en altres es limitarà. “Tenim dues maneres. Una de radical seria prohibir-ho sense cap mena d’explicació, o podem anar plegats, prendre el temps d’assessorar-nos amb professionals i fer reunions de sensibilització amb els entrenadors”, ha completat el director de bàsquet formatiu del MoraBanc.

D’altra banda, cal apuntar que ja hi ha em marxa una altra acció per implementar mètodes d’actuació i conscienciació envers l’ús responsable de les pantalles. Té relació amb la campanya ja presentada ‘Un mòbil, un pacte’, la qual compta actualment amb més de 1.800 pactes signats i amb la qual els conjunts de la base del club pirenaic (entorn 400 infants) portaran l’eslògan al darrere les samarretes.

A tall d’exemple i sobre el mal ús de la tecnologia, Giró ha fet esment de diferents dades recollides per Unicef l’any 2023, com que el 36% dels adolescents del país han experimentat sèxting passiu o que també un 36% reconeix un ús problemàtic d’internet i les xarxes socials. Així mateix, ha destacat que un 90% dels joves tenen accés a un mòbil amb internet a partir dels 10 anys, que un 56% dorm amb l’aparell telefònic a l’habitació o que un 18% el fa servir passada la mitjanit.

“Tenim l’evidència científica que això no ajuda al desenvolupament dels infants, sinó que els perjudica”, ha reconegut la responsable clínica de l’àrea de salut mental infantojuvenil del SAAS, assegurant que aquests aspectes acaben sent negatius pel desenvolupament del llenguatge, la interacció entre iguals o progenitors o, entre altres, a nivell atencional.