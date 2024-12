Voreres o compromisos?

El Comú d’Ordino ha destinat més de 35.000 euros per millorar l’accessibilitat de diversos passos de vianants, una mesura inclusiva i necessària. Tanmateix, aquesta inversió contrasta amb l’abandonament del projecte del centre geriàtric, una promesa electoral clau que ha quedat sense partida pressupostària ni tan sols per a un estudi inicial.

El conseller de la minoria, Enric Dolsa, ha criticat aquesta manca de previsió en un projecte vital per a la població gran de la parròquia, abstenint-se en la votació dels comptes comunals. Adaptar les voreres és important, però no pot ser excusa per deixar de banda un compromís tan essencial.

Un centre geriàtric no és només una inversió social; és una necessitat creixent en una parròquia que busca retenir la seva gent gran i oferir-los la qualitat de vida que mereixen. Sense una aposta ferma, aquest buit continuarà sent una ferida oberta en la planificació comunal, posant en dubte si les prioritats actuals responen realment a les demandes dels ciutadans.