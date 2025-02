Una possible mobilització que s’encén cada cop més

La recent convocatòria de la Coordinadora per un Habitatge Digne per a una assemblea el 6 de març posa de manifest el profund descontentament ciutadà envers la llei Òmnibus. Lluny de proporcionar solucions efectives a la crisi habitacional, aquesta legislació sembla ignorar les necessitats reals dels llogaters i podria, fins i tot, agreujar la seva situació. Un dels aspectes més preocupants és la manca de protecció per als inquilins davant de desnonaments. La llei no inclou esmenes essencials, com la indemnització per a persones desallotjades, deixant-les en una situació de vulnerabilitat extrema. A més, la persistència de pràctiques abusives, com la ‘trampa del fill’, que permet desallotjar inquilins al·legant necessitats familiars, continua sense ser abordada adequadament. Davant d’aquesta realitat, és imprescindible que el Govern reconsideri les seves polítiques i escolti activament les demandes de la ciutadania. Només amb mesures valentes i un compromís ferm es podrà garantir el dret a un habitatge digne per a tots els residents d’Andorra.