Una organització insuficient per a esdeveniments massius

La recent venda d’entrades per a la conferència de Marian Rojas ha posat de manifest, una vegada més, les mancances organitzatives en esdeveniments d’alta demanda al nostre país. Les entrades es van esgotar en pocs minuts, generant frustració entre molts interessats que no van poder adquirir-les. Aquest fet recorda el col·lapse ocorregut amb el concert de David Guetta, on la massiva afluència de públic va superar les previsions i capacitats logístiques.

Andorra, amb les seves dimensions geogràfiques i poblacionals limitades, sovint aspira a organitzar esdeveniments de gran envergadura. Tot i que aquestes iniciatives són lloables i aporten dinamisme cultural i turístic, és imprescindible reconèixer les nostres limitacions i planificar en conseqüència. La repetició d’incidències com aquestes evidencia una falta de previsió i una necessitat urgent de millorar els mecanismes de gestió i distribució d’entrades, així com d’adequar les infraestructures per acollir esdeveniments multitudinaris.

És fonamental que les autoritats i organitzadors adoptin una estratègia més realista i eficient, tenint en compte les característiques del país. Això inclou una millor gestió de les plataformes de venda, una comunicació clara amb el públic i una planificació logística que garanteixi la seguretat i satisfacció dels assistents. Només així podrem evitar que situacions com aquestes es repeteixin i assegurar que Andorra continuï sent un referent en l’organització d’esdeveniments de qualitat.