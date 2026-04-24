Una oportunitat que exigeix equilibri

El comerç andorrà afronta una etapa de transformació que obliga a repensar el model tradicional. La proposta del Govern, centrada en la zonificació comercial i el concepte de ‘slow shopping’, apunta cap a una evolució lògica en un entorn global cada vegada més competitiu. La idea de reagrupar sectors i generar entorns més atractius i relaxats no és, en si mateixa, desencertada. Al contrari, pot contribuir a reforçar la identitat comercial del país i a millorar l’experiència del visitant. Tanmateix, caldrà analitzar amb deteniment com s’implementa aquesta estratègia. La reordenació de l’oferta, els incentius fiscals o la correcció de desequilibris poden tenir impactes desiguals sobre el teixit comercial existent. No es tracta només de crear nous atractius, sinó de garantir que la transició no deixi enrere part dels operadors actuals. En aquest sentit, el repte no és menor: adaptar-se sense desvirtuar. El futur del comerç no passa únicament per l’experiència, sinó també per l’equilibri entre competitivitat, diversitat i sostenibilitat del model.

Altres Editorials
Una crisi que va més enllà del marc «domèstic»
El protocol no hauria de pesar més que l’economia
  • Societat
Govern vol reorganitzar el comerç amb zonificació urbana i un model de ‘slow shopping’ per atraure més consum
  • Successos
Un incendi en un edifici en construcció, originat per una guspira de soldadura, genera una intensa fumerada
  • Política
El registre de la propietat es desplegarà en deu anys per reforçar la seguretat jurídica i “evitar tafanejar propietats”
Articles d'opinió
Eric Angermair Tornese
Començar amb la IA no és tan difícil com un es pensa
Irina Rybalchenko
Una baixa de tres dies deixa l’autònom pagant i sense cobrar
Marian Fernández
L’assetjament invisible: quan el bullying també vesteix d’adult
