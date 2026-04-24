Una oportunitat que exigeix equilibri

El comerç andorrà afronta una etapa de transformació que obliga a repensar el model tradicional. La proposta del Govern, centrada en la zonificació comercial i el concepte de ‘slow shopping’, apunta cap a una evolució lògica en un entorn global cada vegada més competitiu. La idea de reagrupar sectors i generar entorns més atractius i relaxats no és, en si mateixa, desencertada. Al contrari, pot contribuir a reforçar la identitat comercial del país i a millorar l’experiència del visitant. Tanmateix, caldrà analitzar amb deteniment com s’implementa aquesta estratègia. La reordenació de l’oferta, els incentius fiscals o la correcció de desequilibris poden tenir impactes desiguals sobre el teixit comercial existent. No es tracta només de crear nous atractius, sinó de garantir que la transició no deixi enrere part dels operadors actuals. En aquest sentit, el repte no és menor: adaptar-se sense desvirtuar. El futur del comerç no passa únicament per l’experiència, sinó també per l’equilibri entre competitivitat, diversitat i sostenibilitat del model.