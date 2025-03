Una llei modernitzada que impulsa l’esport i la igualtat

La recent modificació de la Llei de l’Esport representa un avanç significatiu en la modernització i adaptació del marc normatiu a una societat en constant evolució. El fet d’actualitzar set articles clau –incloent-hi la possibilitat per als clubs de constituir-se com a Societats Anònimes amb Objecte Esportiu (SAOE) i la promoció de la igualtat de gènere en els òrgans de govern– reflecteix un compromís amb la protecció dels esportistes i la professionalització del sector.

A més, les reformes abasten aspectes fonamentals com la protecció contra el dopatge i l’establiment de protocols robustos per prevenir i detectar situacions de vulnerabilitat i abús. Aquestes mesures no sols garanteixen la integritat dels esportistes, sinó que també consoliden una estructura normativa que afavoreix l’esport de base i el seu desenvolupament integral. L’aportació d’un marc legal més clar i adaptat a les necessitats actuals és, sens dubte, una peça clau per a la lluita contra les males pràctiques i per assegurar la competitivitat internacional del nostre esport.

En definitiva, aquesta actualització legislativa simbolitza molt més que una simple revisió normativa: és un reflex de la nostra societat progressista i compromesa amb el canvi. Amb aquestes modificacions, es construeix una base sòlida per a un futur on l’esport esdevé motor de cohesió social, equitat i benestar col·lectiu, marcant un abans i un després en la trajectòria esportiva i social del país.