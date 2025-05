Una escalada insuficient en un context que exigeix ambició

Andorra ha escalat set posicions en la classificació mundial de la llibertat de premsa 2025 elaborada per Reporters Sense Fronteres (RSF), situant-se en el lloc 65. Tot i aquest avenç, el país continua dins la franja de països amb una situació «problemàtica», lluny dels estàndards dels seus veïns europeus, com Espanya (23a) i França (25a). Celebrar el simple fet d’haver millorat una posició en un rànquing que retrocedeix globalment seria una lectura superficial i conformista. El context és clar: la llibertat de premsa s’erosiona arreu del món i Andorra no n’és immune. La dependència econòmica, la manca de pluralitat i un mercat mediàtic reduït comprometen la independència informativa. L’absència d’agressions directes no pot ocultar les pressions estructurals que condicionen el periodisme. El repte no és escalar posicions en un rànquing, sinó garantir condicions reals perquè el periodisme pugui exercir-se amb llibertat i responsabilitat. La millora ha de ser estructural, no estadística. Andorra ha de mirar més amunt i exigir-se més.