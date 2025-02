Una denúncia que desafia els drets laborals

La demanda de nul·litat presentada per Coopalsa contra el laude arbitral que l’obliga a establir una jornada laboral de 8 hores diàries i 40 hores setmanals posa en dubte el seu compromís amb els drets laborals bàsics. L’empresa argumenta un augment de costos i la necessitat de contractar nous conductors, però aquestes mesures són imprescindibles per garantir la seguretat i el benestar tant dels treballadors com dels usuaris del transport públic. Intentar eludir aquesta regulació només evidencia una resistència preocupant a millorar les condicions laborals.

L’acusació de manca d’imparcialitat en el procés arbitral sembla més una estratègia per retardar el compliment de les seves obligacions que una preocupació legítima per la justícia del procés. A més, l’hermetisme amb què Coopalsa ha gestionat aquesta situació reflecteix una manca de transparència i una absència de diàleg amb els treballadors. Aquesta actitud no només afecta la moral interna, sinó que també danya la imatge pública de l’empresa, la qual hauria de demostrar més responsabilitat social.

En una societat que defensa els drets laborals, és inacceptable que una empresa intenti esquivar les seves obligacions envers els seus empleats. Coopalsa ha de reconsiderar la seva postura, complir amb el laude arbitral i apostar per un model laboral just i sostenible. Unes condicions dignes no només beneficien els treballadors, sinó també la qualitat del servei i la confiança dels usuaris.