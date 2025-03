Una dada positiva que exigeix una lectura crítica

El Govern ha anunciat un creixement del PIB del 3,4%, una dada que la ministra Conxita Marsol ha valorat molt positivament. Tot i que l’increment del producte interior brut és un indicador rellevant per mesurar l’activitat econòmica, no pot considerar-se, per si sol, un reflex fidel de la situació socioeconòmica del país. L’augment del PIB no garanteix una millora de les condicions de vida de la ciutadania, especialment si no va acompanyat d’un creixement dels salaris, d’una major accessibilitat a l’habitatge i d’una reducció de les desigualtats socials. A més, la dependència del sector turístic i dels serveis continua sent un dels principals desafiaments per a l’economia andorrana. Marsol ha defensat també la necessitat d’impulsar una col·laboració públicoprivada més estreta. Aquest model, però, requereix una regulació clara i una rendició de comptes efectiva per evitar que els interessos privats prevalguin sobre l’interès general. El creixement econòmic, per ser realment positiu, ha de traduir-se en cohesió social i sostenibilitat.