Un turisme d’hivern que evidencia una fragilitat econòmica

Les estacions d’esquí d’Andorra han iniciat aquest cap de setmana una nova temporada, essencial per a l’economia del país. Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís han obert parcialment les seves pistes gràcies a les nevades recents, amb gruixos de fins a 75 centímetres que garanteixen unes condicions inicials prometedores. Tanmateix, aquest inici evidencia una vegada més la fragilitat d’un model econòmic que depèn en gran mesura de factors incontrolables com la meteorologia. Els ingressos generats pel turisme d’hivern són crucials, però també estan exposats a riscos com la falta de nevades o la fluctuació en l’afluència de visitants, fets que posen en relleu la necessitat d’una diversificació econòmica que encara no s’ha materialitzat. Així doncs, les estacions encaren aquesta temporada amb la incertesa que acompanya cada hivern, on una setmana sense precipitacions pot desfer l’equilibri dels comptes anuals. La dependència de la producció de neu de cultiu i d’un mercat turístic competitiu reflecteixen els reptes d’un model que, tot i generar ingressos immediats, continua sense garantir una estabilitat a llarg termini per al país.