Un turisme de qualitat exigeix una mobilitat de qualitat

Les llargues retencions registrades aquest dilluns, coincidint amb el final del pont festiu a Espanya, tornen a posar de manifest una de les assignatures pendents: la gestió de la mobilitat en els períodes de màxima afluència turística. Que el país sigui capaç d’atreure milers de visitants és una bona notícia per a l’economia, però aquesta capacitat d’atracció ha d’anar acompanyada d’unes infraestructures i d’una planificació adequades. No podem normalitzar que cada festiu acabi convertint les principals vies del territori en llargues cues de vehicles, amb les conseqüències que això comporta tant per als residents com per als visitants. Cal, per tant, avançar cap a una estratègia que permeti anticipar aquests episodis, reforçar la gestió del trànsit i explorar alternatives de transport que redueixin la dependència del vehicle privat. La qualitat turística no es mesura únicament pel nombre de visitants, sinó també per l’experiència que els oferim. Un país que aspira a consolidar un model turístic de qualitat no es pot permetre que marxar-ne esdevingui una experiència frustrant. El repte és, doncs, créixer sense col·lapsar.