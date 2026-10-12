Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Editorial

Un turisme de qualitat exigeix una mobilitat de qualitat

Les llargues retencions registrades aquest dilluns, coincidint amb el final del pont festiu a Espanya, tornen a posar de manifest una de les assignatures pendents: la gestió de la mobilitat en els períodes de màxima afluència turística. Que el país sigui capaç d’atreure milers de visitants és una bona notícia per a l’economia, però aquesta capacitat d’atracció ha d’anar acompanyada d’unes infraestructures i d’una planificació adequades. No podem normalitzar que cada festiu acabi convertint les principals vies del territori en llargues cues de vehicles, amb les conseqüències que això comporta tant per als residents com per als visitants. Cal, per tant, avançar cap a una estratègia que permeti anticipar aquests episodis, reforçar la gestió del trànsit i explorar alternatives de transport que redueixin la dependència del vehicle privat. La qualitat turística no es mesura únicament pel nombre de visitants, sinó també per l’experiència que els oferim. Un país que aspira a consolidar un model turístic de qualitat no es pot permetre que marxar-ne esdevingui una experiència frustrant. El repte és, doncs, créixer sense col·lapsar.

Altres Editorials
Cinc vides, una responsabilitat col·lectiva
Emancipar-se no és només pagar una fiança
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
El telèfon 177 ha permès evitar cinc temptatives de suïcidi des de la seva posada en marxa el setembre del 2025
  • Política
La majoria ajorna el viatge a la Xina per evitar que la diplomàcia es pugui convertir en un «turisme parlamentari»
  • Parròquies, Societat
La minoria comunal, ‘sorpresa’ pels retards del Dino Forest: «Tres anys després, encara parlem de dinosaures»
Articles d'opinió
Fabiola Sofia Masegosa
L’aprenentatge al llarg de tota la vida
Clàudia Cornella
Tenim moltes respostes. Però ens estem fent les preguntes adequades?
La Taula d’El Periòdic
Per què l’impacte de l’AA en el sector serveis serà decisiu a les eleccions generals
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu