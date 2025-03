Un suport necessari per a la natalitat del Principat

La baixa natalitat és un desafiament demogràfic per al Principat, i la inclusió de la reproducció assistida en el finançament públic ha estat una mesura essencial. Des del 2023, un centenar de dones s’han beneficiat d’aquest suport, amb 165.000 euros destinats a tècniques com la fecundació in vitro i la inseminació artificial. Tot i això, un terç de les sol·licituds han estat rebutjades, fet que convida a revisar si els criteris d’accés són prou flexibles.

Garantir la natalitat requereix un compromís més ampli. A més del reemborsament parcial d’aquests tractaments, cal impulsar polítiques que facilitin la conciliació laboral i millorin el suport econòmic a les famílies. Sense aquestes mesures complementàries, l’impacte de la reproducció assistida serà limitat.

Mantenir i ampliar aquests ajuts és una inversió estratègica per a l’equilibri demogràfic del país. La promoció de la maternitat ha de ser una prioritat si es vol garantir el futur d’Andorra amb polítiques reals i efectives.