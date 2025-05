Un protocol que no pot esperar més

Han passat més de tres anys des que es va iniciar l’anàlisi per redactar un protocol que protegeixi el personal d’educació especial davant de possibles agressions externes. Tot i aquest temps i els riscos evidents, el Ministeri d’Afers Socials ha informat recentment que no es preveu tenir el document enllestit fins a finals d’any, i que actualment encara no es disposa ni tan sols de l’esborrany.

Des del 2021, s’han fet accions importants: entrevistes amb treballadors, identificació de riscos, implantació de mesures com botons de seguretat, videovigilància o formacions en gestió de situacions crítiques. Però el protocol definitiu, que ha de marcar una resposta clara i coordinada davant qualsevol episodi d’agressió, continua pendent.

Aquest buit normatiu manté desprotegits centenars de professionals que treballen cada dia amb col·lectius vulnerables i que sovint es troben en entorns de tensió. No n’hi ha prou amb bones intencions ni accions parcials: cal una resposta institucional clara, decidida i urgent. No es pot demanar professionalitat i compromís a un col·lectiu si, a canvi, no se li garanteix una mínima seguretat en el seu dia a dia.