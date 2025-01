Un pas endavant amb ombres al servei de transport públic

La resolució de la disputa entre els conductors de Coopalsa i l’empresa representa un avenç parcial, però planteja interrogants sobre l’estat del servei de transport públic al país. Tot i que la taula d’arbitratge ha donat la raó als treballadors en dues de les set demandes, aquesta victòria limitada no pot considerar-se un èxit rotund per al col·lectiu. La restauració dels horaris convencionals era una reivindicació fonamental, però queden altres aspectes clau sense resoldre. Coopalsa, per la seva banda, ha destacat el seu compromís amb el servei, tot advertint que el retorn als horaris anteriors podria tenir impactes en l’eficiència del transport. Aquesta afirmació genera dubtes: és realment insostenible oferir condicions laborals dignes i un servei de qualitat simultàniament? La conciliació entre ambdós objectius hauria de ser una prioritat en un país que aspira a una mobilitat moderna i sostenible. El cas posa de manifest la necessitat d’un model de gestió més transparent i equilibrat, en què els interessos dels treballadors, l’empresa i els usuaris convergeixin de manera efectiva. El debat, lluny de tancar-se, apunta a reptes estructurals més profunds.