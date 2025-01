Un parc eòlic enmig d’un debat de creixement urbanístic

El parc eòlic del Pic del Maià, previst per al 2027, suposa un pas important en la transició d’Andorra cap a les energies renovables, amb una producció que podria cobrir fins al 30% de la demanda energètica del país. Tot i això, s’insereix en un debat més ampli sobre el creixement urbanístic i la sostenibilitat territorial. La notícia arriba enmig d’un debat i peticions d’ordenació del sòl i la gestió dels residus de la construcció com a punts clau d’un demanat equilibri. El Col·legi d’Enginyers reclama una planificació més sensata per evitar la dispersió urbana, mentre que els contractistes exigeixen una millor gestió dels abocadors per garantir un creixement sostenible. El repte d’Andorra no és només impulsar l’energia neta, sinó fer-ho dins un model territorial que preservi l’entorn i la qualitat de vida. Per aconseguir-ho, la sostenibilitat ha de ser el principi rector de cada decisió urbanística i energètica.