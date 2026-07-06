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  • Editorial

Un mercat immobiliari que continua expulsant

Les xifres del darrer informe de Pisos.ad no fan més que confirmar una realitat que fa temps que s’ha instal·lat al país: el mercat del lloguer continua profundament tensionat. Amb una oferta de només 117 pisos disponibles i un preu mitjà que supera els 2.800 euros mensuals, l’accés a un habitatge digne continua escapant-se de les possibilitats de bona part de la població. És cert que els portals immobiliaris reflecteixen únicament una part del mercat, però també ho és que ofereixen una fotografia prou representativa d’una tendència persistent. Fa mesos que el debat polític gira entorn de mesures per incrementar el parc d’habitatge, incentivar el lloguer o contenir els preus. Tanmateix, les dades continuen evidenciant que l’oferta és insuficient i que el desequilibri entre compra i lloguer es manté pràcticament intacte. L’habitatge ha deixat de ser només una qüestió econòmica per convertir-se en un factor que condiciona la competitivitat del país, la captació de professionals, el relleu generacional i, sobretot, el projecte vital de moltes famílies.

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