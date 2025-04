Un compromís amb la tradició i el futur d’Andorra

La celebració de les caramelles a Sant Julià de Lòria, amb el relleu generacional assegurat, demostra que la força d’una tradició no rau només en el seu passat, sinó en la seva capacitat de projectar-se cap al futur. La Coral Rocafort i els Petits Cantaires Lauredians han tornat a omplir de música i emoció els carrers, en una festa que, després de més de seixanta anys, continua bategant amb força. En un context on la globalització tendeix a uniformitzar les expressions culturals, la vitalitat d’aquestes iniciatives reafirma la necessitat de mantenir i protegir el patrimoni immaterial. No es tracta només de preservar una activitat festiva, sinó de garantir la transmissió d’identitat, cohesió social i sentiment de pertinença. La implicació activa dels joves és clau en aquest procés, i la resposta de Sant Julià de Lòria ha estat exemplar. Continuar donant suport a aquestes manifestacions populars és invertir en la pròpia essència d’un país que vol continuar sent fidel a les seves arrels.