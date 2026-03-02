Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Un avenç necessari que ha d’anar més enllà de la fotografia

La imatge de totes les dones electes reunides a l’hemicicle del Consell General té una força innegable. No és menor que, per primera vegada, la representació institucional femenina ocupi simbòlicament l’espai central de la política andorrana. És un senyal d’evolució democràtica i d’obertura. Però també és un recordatori que la presència no equival, per si sola, a transformació. La declaració institucional evita l’autocomplaença en assenyalar que la Llei d’Igualtat és “un punt de partida i no d’arribada”. L’afirmació és encertada. La igualtat formal, plasmada en textos legals o en fotografies històriques, només té sentit si es tradueix en canvis estructurals mesurables: en l’empresa, en l’esport, als mitjans i en l’esfera digital, on la violència sexista continua sent una realitat persistent. Andorra ha avançat en representació política, però el veritable indicador serà la capacitat de transformar dinàmiques socials arrelades. Una democràcia madura no es limita a comptar dones en càrrecs públics; garanteix que la igualtat impregni totes les capes de la societat. El repte, ara, és que la fotografia es converteixi en política efectiva.

