Reflexió col·lectiva davant l’augment dels delictes contra la llibertat sexual

Les xifres recentment publicades per la Fiscalia són un toc d’atenció. L’increment del 53% en les violacions i del 19% en els abusos sexuals el 2024, amb gairebé dues violacions al mes, són dades que evidencien una realitat preocupant. La problemàtica parteix del qüestionament sobre la feina feta per una major visibilització i conscienciació, ja que és clar que hi ha problemes estructurals profunds que encara no s’han abordat amb prou eficàcia. Aquests fets posen en dubte si l’educació en valors, la prevenció i els programes de sensibilització estan funcionant com caldria. Cal una resposta immediata: des d’una educació transversal basada en el respecte i la igualtat, fins al reforç dels sistemes judicials i policials per atendre i prevenir millor aquestes situacions. Alhora, no podem normalitzar aquestes xifres. És essencial mantenir l’alerta, però sense caure en l’alarmisme, i treballar per transformar les bases culturals i socials que perpetuen aquestes conductes. Els números són alarmants, però també una oportunitat per actuar amb més fermesa. No fer-ho seria una greu irresponsabilitat col·lectiva.