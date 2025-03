Quan les contradiccions institucionals frenen el progrés

El fracàs del concurs per a la concessió de l’antic aparcament dels Pouets no és només un episodi administratiu sense conseqüències; és un exemple flagrant del que passa quan les institucions parlen en direccions contràries. El Comú d’Andorra la Vella apunta al Govern com a responsable indirecte del nul interès empresarial, assenyalant les declaracions de la ministra Conxita Marsol sobre la possible ubicació d’un parc tecnològic en aquest espai.

Aquestes afirmacions, fetes en paral·lel a una licitació en curs, no només erosionen la credibilitat de les convocatòries públiques, sinó que envien un missatge confús i desincentivador als potencials inversors. En un país petit, on la confiança i la claredat són fonamentals, les contradiccions entre administracions poden tenir un impacte directe i immediat.

No es pot construir una estratègia de desenvolupament urbana sòlida si Govern i comuns projecten incertesa. Cal coherència institucional entre les administracions públiques. El país no es pot permetre continuar parlant amb dues veus.