Quan la cultura fa màgia

En un context sovint dominat per propostes culturals de fora, és essencial reivindicar i donar espai a la creació local. El festival Andorra Crea, en la seva segona edició, ha estat molt més que una programació artística: ha estat una declaració de principis. Amb 18 propostes repartides per totes les parròquies, el festival ha consolidat una estructura sòlida que impulsa la creativitat nacional i promou el diàleg entre creadors, públic i programadors internacionals. Aquest suport institucional i logístic ha convertit Andorra Crea en una plataforma clau per a la projecció de la cultura contemporània andorrana.

En aquest marc, destaca especialment Abrakadabra, de Joan Antón Rechi, una comèdia trepidant que esdevé una mostra exemplar del potencial creatiu del país. L’obra ens atrapa des del primer moment amb una trama hilarant i carregada de simbolisme, on el món dels vius i el dels morts es confonen en un joc escènic ple de ritme, humor i crítica social. Abrakadabra no només fa riure, sinó que ens parla, en clau de farsa, de qüestions universals com la incomunicació, l’afecte o la cobdícia. I això la fa imprescindible. Visibilitzar propostes com aquesta és essencial per garantir la diversitat cultural, enriquir el panorama escènic i construir una identitat artística pròpia. Andorra necessita més espais com Andorra Crea, i més obres com Abrakadabra, que ens recordin que la màgia de l’escena també pot néixer aquí, a casa.