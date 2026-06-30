Quan el debat es converteix en precampanya

El Debat d’Orientació Política hauria de ser un dels principals espais per confrontar idees, avaluar l’acció del Govern i, sobretot, construir consensos sobre els grans reptes del país. Malauradament, la sessió de cloenda ha deixat la sensació que el calendari electoral ja condiciona bona part del discurs polític. És legítim que cada formació reivindiqui el seu model de país i marqui perfil davant les pròximes eleccions. Tanmateix, quan el debat deriva en un intercanvi de retrets, els grans desafiaments (l’habitatge, l’Acord d’associació amb la Unió Europea o la reforma dels drets reproductius) corren el risc de quedar subordinats a l’estratègia partidista. Andorra necessita una política capaç de competir a les urnes sense renunciar als espais d’acord. La pluralitat parlamentària és una fortalesa si serveix per enriquir les decisions i no per enquistar les diferències. El tancament del curs polític evidencia que la precampanya ja ha començat. El repte serà que aquesta no acabi eclipsant la responsabilitat institucional que els ciutadans esperen dels seus representants.