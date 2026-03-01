Prudència davant la incertesa

Les xifres facilitades pel cap de Govern, Xavier Espot, sobre els andorrans residents o en trànsit a Israel, Dubai i Abu Dhabi posen de manifest que cap país, per petit que sigui, queda al marge d’una crisi internacional. L’escalada entre l’Iran i Israel, amb conseqüències directes sobre el trànsit aeri i la seguretat a la regió, obliga a mirar la situació amb realisme i sense alarmismes.
En aquest context, la prudència no és una opció, sinó una necessitat. Limitar desplaçaments, seguir les indicacions de les autoritats i mantenir-se informats a través de canals oficials és essencial quan els esdeveniments evolucionen amb rapidesa i incertesa. La responsabilitat individual és tan determinant com l’actuació institucional.
També en l’àmbit polític cal contenció. Tant el cap de l’Executiu com la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, han apel·lat a la desescalada i a la via diplomàtica, amb un record per la població civil afectada. En moments de tensió global, Andorra ha de mantenir una posició serena, centrada en la protecció dels seus ciutadans i en la defensa de la pau.