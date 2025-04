Per una mirada lliure d’estigma sobre la salut sexual

En una societat que aposta per la salut pública i la prevenció, resulta indispensable que la vida sexual activa es visqui amb responsabilitat però també amb llibertat i sense estigmes. El fet que vuit de cada deu persones sexualment actives entrin en contacte amb el Virus del Papil·loma Humà (VPH) al llarg de la vida demostra la naturalesa estesa i comuna d’aquesta infecció. I, per tant, no hauria de ser motiu de vergonya ni de silencis. L’estigmatització de les infeccions de transmissió sexual (ITS), com el VPH, no només genera tabús inútils, sinó que dificulta l’accés a la informació, la detecció i el tractament. Si volem una ciutadania empoderada i saludable, cal començar per normalitzar el fet que la salut sexual és part essencial de la salut global.

En aquest context, és especialment preocupant que, tot i que el VPH afecta tant homes com dones, siguin aquestes últimes les que en pateixen la simptomatologia més greu, com ara les lesions precanceroses o el càncer de coll uterí. Això fa que recau sobre les dones una càrrega sanitària i emocional que no es pot ignorar.

El desplegament de tallers com els que duu a terme la Consulta Jove a les escoles pot ser una aposta encertada per trencar mites i oferir eines des de l’adolescència. Però cal fer un pas més enllà. Cal garantir que la informació arribi també a les persones adultes, que es mantingui el compromís institucional amb el cribratge gratuït i que es promogui una cultura sanitària que no jutgi, sinó que acompanyi. Parlar de sexualitat i ITS des del rigor i la comprensió no només és una qüestió de salut, sinó també de dignitat i de drets.