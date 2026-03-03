Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Les turborotondes, a prova en un país de trànsit intens

Les noves turborotondes activades al KM0 i a Prada Casadet obren un debat necessari sobre com millorar la seguretat viària en punts especialment congestionats. La prova pilot impulsada pel Departament de Mobilitat respon a una lògica tècnica clara: reduir els encreuaments de carril i minimitzar el risc d’accidents en dues rotondes que concentren bona part del trànsit del país. Les primeres reaccions dels conductors apunten, majoritàriament, en aquesta direcció. Tanmateix, la implementació no està exempta d’interrogants. Andorra és un país turístic i la convivència entre conductors habituals i visitants ocasionals no sempre és fluida. La nova senyalització exigeix atenció i adaptació, i caldrà comprovar si el sistema és prou intuïtiu per a qui circula per primera vegada per aquestes vies. La primera jornada s’ha tancat sense incidents, però el veritable balanç només es podrà fer amb el pas dels dies. Si la mesura compleix l’objectiu de reduir conflictes, la seva extensió a altres punts sensibles haurà de valorar-se amb dades, no només amb impressions.

Altres Editorials
Un avenç necessari que ha d’anar més enllà de la fotografia
Prudència davant la incertesa
Articles d'opinió
Fabiola Sofia Masegosa
Estalvis i inflació
Paral·lelisme entre Olimpíades i Lideratge
La Taula d’El Periòdic
Per què l’AA implica la fi del model fiscal andorrà
