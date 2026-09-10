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  • Editorial

La representació laboral comença a obrir-se camí

Que dues empreses de més de 100 treballadors hagin decidit activar el procediment per celebrar eleccions de representants laborals és un primer senyal que els canvis introduïts al Codi de Relacions Laborals poden començar a tenir efectes. En un país on la representació dels assalariats dins les empreses continua tenint marge per desenvolupar-se, facilitar aquests processos és un pas necessari per consolidar unes relacions laborals més equilibrades. La confidencialitat que preveu el nou reglament és especialment rellevant. Que els treballadors puguin adreçar-se directament al Departament de Treball sense haver de plantejar inicialment la iniciativa davant l’empresa pot contribuir a eliminar reticències i facilitar l’exercici d’un dret reconegut. Ara bé, l’èxit de la reforma no s’haurà de mesurar només pel nombre d’eleccions convocades. L’aparició de nous convenis col·lectius, com el que s’està treballant en la seguretat privada, serà també un indicador de fins a quin punt el diàleg entre empreses i treballadors aconsegueix guanyar pes real.

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