La coordinació i la prudència que demana reobrir l’RN20

La reobertura de l’RN20 desperta una expectativa comprensible després de setmanes d’incertesa. No es tracta només de tornar a obrir una carretera, sinó de restablir una de les principals artèries de connexió i de comerç per al Pas de la Casa i, en conseqüència, per a una part significativa de l’activitat econòmica del país. Les reunions entre autoritats andorranes i franceses, amb la participació del prefecte de l’Arieja, evidencien el grau de coordinació necessari per gestionar una situació delicada: reactivar la circulació tot i que els treballs no estiguin encara completament finalitzats.

El desplegament tècnic i institucional —amb sensors de control, sistemes de bloqueig i l’elaboració d’un mapa de riscos— pot ser una demostració que la decisió no s’ha pres a la lleugera. La prudència, però, continua sent imprescindible. Quan es tracta d’infraestructures de muntanya i de seguretat viària, cada pas ha de respondre a criteris sòlids i a una cooperació efectiva entre territoris que comparteixen interessos, però també responsabilitats. Ara, però, arriba el moment de la prova real. La reobertura haurà de demostrar amb el temps si ha estat un encert i si el dispositiu desplegat és suficient per garantir estabilitat i confiança.

