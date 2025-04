Govern gira l’esquena mentre la ciutadania es mobilitza

Aquest dissabte, la Coordinadora per un Habitatge Digne convoca una manifestació que posa en evidència una realitat cada cop més insostenible: la crisi de l’habitatge a Andorra. L’encariment dels lloguers, la manca de regulació i l’augment dels desnonaments han arraconat centenars de famílies. Davant d’això, la Coordinadora ha traslladat al Govern un conjunt de propostes concretes: limitació dels preus de lloguer, registre públic de la propietat i mesures contra els desnonaments sense alternativa.

Tanmateix, la resposta institucional ha estat insuficient. El cap de Govern, Xavier Espot, apel·la al “sentit comú” i rebutja la regulació del mercat immobiliari, titllant-la de massa dràstica. Aquesta postura ignora el patiment creixent de la població i demostra una manca alarmant de voluntat política per actuar. La manifestació de dissabte no és només una crida per l’habitatge; és un crit contra la indiferència. O el Govern escolta i actua amb fermesa, o continuarà alimentant un malestar social que, com la crisi de l’habitatge, ja no es pot contenir.