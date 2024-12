Favors polítics o deutes lleugerament notables?

El recent nomenament de Judith Pallarés com a secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones ha obert un debat que va més enllà del seu perfil professional. Per part del Partit Socialdemòcrata, s’ha denunciat com un possible cas de favoritisme polític, posant en dubte la transparència en la designació d’un càrrec tan rellevant. Aquesta qüestió, més que una crítica a les capacitats de la nova designada, apunta cap a un problema estructural: la separació de poders i la imparcialitat en els processos de selecció al país.

Els vincles entre Pallarés i el partit Acció, estretament aliat amb el Govern, afegeixen més llenya al foc. En aquest cas concret, es destaca que el càrrec pot ser percebut com un pagament de favors polítics, segons les acusacions del PS.

Aquest tipus de designacions són terreny fèrtil per a sospites que, un cop s’investiguen, mostren indicis clars de favoritisme. Això posa en risc la confiança ciutadana en la imparcialitat i independència de les institucions. El problema no rau només en el cas concret de Pallarés, sinó en com aquestes pràctiques qüestionen els principis fonamentals de la gestió pública.