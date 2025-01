Esdeveniments culturals com a valor en alça que cal potenciar

L’èxit aclaparador de dues iniciatives culturals recents posa de manifest el gran interès del públic per aquest tipus d’esdeveniments. L’Estelàrium ha reunit més de 6.000 persones amb el seu nou format familiar, mentre que l’edició especial dels Pastorets ha comptat amb 900 espectadors, una fita destacable per una representació teatral de tradició local. Aquestes xifres evidencien la capacitat de la cultura per atreure públic i dinamitzar les parròquies. A més de fomentar la cohesió social i l’accés a propostes de qualitat, aquests esdeveniments generen un impacte econòmic positiu per al comerç i la restauració locals. No es tracta només d’entreteniment, sinó d’una aposta estratègica per posar en valor el patrimoni cultural i artístic. És necessari que les institucions públiques i privades incrementin els recursos destinats a activitats culturals, assegurant la continuïtat i innovació de les propostes. Tal com demostren aquests exemples, el públic respon amb entusiasme quan se li ofereix una programació atractiva. Apostar per la cultura no és només una inversió en el present, sinó una garantia per un futur més ric i cohesionat.