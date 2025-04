Escoltar els joves, actuar amb responsabilitat

El Consell General dels Joves és molt més que un exercici simbòlic: és una oportunitat real per escoltar una generació que reclama espai, veu i acció. La proposta de distribuir gratuïtament productes anticonceptius en farmàcies i centres de salut és un exemple clar d’aquesta voluntat transformadora. Lluny d’un enfocament prohibicionista, els joves aposten per una sexualitat responsable, informada i lliure, basada en el respecte i la prevenció. La mesura, que ha rebut un ampli suport, posa sobre la taula una necessitat urgent de salut pública i d’educació emocional i sexual de qualitat.

Tanmateix, escoltar no és suficient si les propostes no es converteixen en accions reals. El debat generat al voltant del cost econòmic o el possible mal ús d’aquests recursos no pot eclipsar l’essència del missatge: els joves volen eines per protegir-se i créixer amb llibertat i responsabilitat. L’educació sexual, l’accés als anticonceptius i la informació són inversions en salut i benestar, no despeses. La política ha de deixar de veure les demandes juvenils com ideals abstractes i començar a assumir-les com a prioritats tangibles.

Aquest esperit de participació activa s’ha evidenciat en moltes altres propostes del Consell: des del respecte a l’estètica arquitectònica fins a les pauses actives a les escoles o la preservació de la memòria històrica. Els joves han parlat amb claredat i compromís. Ara toca a les institucions recollir aquesta energia i transformar-la en polítiques concretes. Perquè només així una societat avança: escoltant de veritat i actuant en conseqüència.