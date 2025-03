Els governs forans es mouen per garantir un sostre digne

Arreu del món, cada cop més governs estan prenent decisions valentes per afrontar la crisi de l’habitatge. Des de models d’habitatge social robustos fins a regulacions específiques del mercat, moltes administracions han entès que garantir un sostre digne no pot ser opcional. La necessitat és urgent, i la resposta política ha de ser-ho també. A Andorra, en canvi, la situació continua encallada. L’oferta d’habitatge assequible és clarament insuficient i les mesures impulsades fins ara no han estat a l’altura del repte. Mentrestant, el debat s’allarga, les propostes s’aparquen i els preus no deixen de pujar. No es tracta de reinventar res, sinó de mirar què funciona fora i adaptar-ho amb criteri i responsabilitat. Cal passar de l’anàlisi a l’acció, perquè el dret a l’habitatge no pot continuar depenent de les circumstàncies del mercat. Governar és també saber escoltar i actuar a temps. I ara, el temps comença a ser un luxe que moltes persones ja no tenen.