El Govern i l’habitatge: intencions sense concrecions

L’anunci del Govern de buscar la col·laboració dels bancs per crear un fons publicoprivat que impulsi habitatge assequible és, a primera vista, una bona iniciativa. Però si gratem una mica, la proposta sembla més una declaració d’intencions que no pas una solució real a la problemàtica. El mateix Xavier Espot reconeix que el programa actual per a la compra del primer habitatge no és prou atractiu. I què s’hi ha fet fins ara? Poc més que promeses i reunions. Es parla d’una nova trobada «més tècnica i executiva» al gener, però falta concreció. Mentrestant, els ciutadans continuen patint preus desorbitats i dificultats per accedir a un habitatge digne. És preocupant que el Govern basi les seves esperances en una col·laboració bancària sense oferir garanties clares. És responsabilitat de l’Executiu liderar amb fets i no simplement esperar que el sector privat assumeixi el protagonisme. Les solucions a un problema estructural com l’habitatge no poden deixar-se a mercè de la bona voluntat de les entitats bancàries. Cal actuar ja, amb polítiques decidides i recursos concrets, no amb més promeses que continuen allargant-se en el temps.