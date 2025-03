El debat sobre OnlyFans encalla en estudis jurídics

El debat sobre la regulació de plataformes digitals com OnlyFans ha arribat al Consell General. La ministra Ester Molné, ha defensat la necessitat d’un estudi jurídic per determinar si les activitats en línia poden equiparar-se a la prostitució tradicional, actualment prohibida al país. Aquesta postura, tot i semblar prudent, evidencia una manca de proactivitat davant fenòmens emergents.

Les plataformes digitals evolucionen ràpidament, i l’absència d’una regulació clara pot derivar en situacions d’abús o explotació. És preocupant que, després d’un any d’investigacions sense resultats concloents, el Govern encara es trobi en fase d’estudi. És essencial que l’Executiu actuï amb celeritat per establir un marc legal que protegeixi els drets de les persones implicades en aquestes activitats, sense esperar que els estudis jurídics eternitzin la presa de decisions. La societat digital avança a un ritme que requereix respostes àgils i eficaces per part de les institucions.