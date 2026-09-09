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  • Editorial

El debat abans que els noms

La proximitat del final de la legislatura comença a elevar el to polític. Les paraules de Xavier Espot qüestionant la preparació de Cerni Escalé i Carine Montaner per assumir les regnes del país en són una mostra. És legítim que el cap de Govern valori les alternatives que aspiren a substituir-lo i també que defensi l’experiència acumulada durant els seus anys al capdavant de l’Executiu. Tanmateix, afirmar que Andorra «patirà» si governen els adversaris trasllada el debat des dels projectes cap a la capacitat personal dels candidats. La resposta d’Escalé, reivindicant que correspon a la ciutadania determinar qui està preparat per governar, situa la qüestió allà on finalment haurà de resoldre’s: a les urnes. Amb unes eleccions que Espot ja situa entre finals de gener i principis de març, el país entra progressivament en temps electoral. Seria desitjable que aquesta etapa servís per confrontar models sobre habitatge, creixement, Europa o serveis públics. Andorra necessita aquest debat molt més que judicis anticipats sobre qui està capacitat per governar-la.

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