El creixement sostenible no pot ser una excusa per la inacció

L’inici de les compareixences de la Comissió d’Estudi per al Creixement Sostenible, amb el Col·legi de Geòlegs com a primer protagonista, ha posat en relleu la importància d’analitzar el territori per garantir un desenvolupament sostenible. Tanmateix, les propostes d’aquestes sessions no poden derivar en més burocràcia. La suggerència de crear un nou institut públic per avaluar riscos i fenòmens mediambientals és un exemple de dilació innecessària que el país no es pot permetre en un moment d’urgència com l’actual.

La crisi d’habitatge és un dels problemes més greus que afecta els andorrans. La manca d’acció immediata en aquest àmbit només perpetua desigualtats i agreuja la precarietat. La sostenibilitat no pot ser una excusa per ajornar decisions que garanteixin habitatges dignes i assequibles, especialment per a les famílies amb menys recursos. És urgent prioritzar inversions públiques en solucions tangibles abans que en nous comitès i informes.

Des d’una perspectiva socialista, és essencial que qualsevol decisió posi el benestar col·lectiu al centre. Els recursos públics han de destinar-se a polítiques que responguin directament a les necessitats de la ciutadania, amb criteris de justícia social i responsabilitat ambiental. Multiplicar estructures administratives només allunya les solucions reals i perpetua un sistema ineficient que beneficia uns pocs en detriment de la majoria.

El creixement sostenible requereix acció immediata i compromís ferm. Els ciutadans han de mantenir-se vigilants i exigir una gestió pública que prioritzi les necessitats socials i no dilueixi recursos en ineficiències.