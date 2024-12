Decisions valentes i accions conjuntes pel futur del país

El discurs del síndic general, Carles Ensenyat, ha fet una crida contundent a reflexionar sobre el llegat que deixarem a les futures generacions. Les seves paraules han ressonat al Consell General amb un missatge clar: el futur d’Andorra depèn de les decisions que es prenguin avui. És una invitació, però també una responsabilitat, que recau directament sobre els consellers generals i l’òrgan governamental. Les problemàtiques que afronta el país, com l’accés a l’habitatge, la sostenibilitat urbanística o la cohesió social, no poden esperar solucions ajornades ni polítiques a mitges. Com bé ha subratllat Ensenyat, els reptes són evidents i només una acció decidida i conjunta podrà marcar la diferència. És aquí on els representants polítics han de transcendir les divisions partidistes i apostar per una mirada a llarg termini. Ensenyat ha plantejat un horitzó que requereix valentia, però també unitat. Cal que els consellers i l’Executiu escoltin i actuïn amb responsabilitat. Només ells tenen la clau per traduir aquest discurs inspirador en accions concretes i tangibles que garanteixin un futur més just, sostenible i pròsper per a tots els ciutadans.