Criptomonedes i immobles: Andorra entra al segle XXI o juga amb foc?

L’anunci que 39 agents immobiliaris participaran en el primer curs de certificació per operar amb criptomonedes marca un abans i un després en el sector immobiliari andorrà. No obstant això, la pregunta és clara: és aquesta una aposta estratègica o un risc innecessari? Les criptomonedes, amb la seva volatilitat i regulació encara incipient, plantegen desafiaments que el Principat no pot ignorar. Els agents immobiliaris adquireixen, certament, una eina innovadora que podria atreure inversors estrangers i modernitzar el mercat. Però cal reflexionar si Andorra disposa de les estructures jurídiques i tecnològiques necessàries per evitar possibles fraus i blanqueig de capitals. Aquest pas és, sens dubte, un gest cap al futur, però també suposa entrar en un terreny inexplorat que podria tenir repercussions a llarg termini per a la reputació del país. L’adaptació a les noves tecnologies és clau, però sense una regulació ferma i controls eficients, Andorra corre el risc de convertir-se en un refugi per operacions opaques. El futur, àgil i tecnològic, sembla inevitable, però cal preguntar-se: estem preparats?