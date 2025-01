Canvis incessants i un projecte que continua a la deriva

L’FC Andorra ha decidit acomiadar Ferran Costa després d’una altra etapa inestable a la banqueta, convertint-se en el cinquèentrenador des de l’arribada de Gerard Piqué a la propietat del club. Aquesta situació resulta del tot alarmant, ja que posa en evidència una manca de projecte i continuïtat, més enllà de les bones intencions o la gestió de l’entrenador de torn. En tan poc temps, la constant rotació de tècnics crea un clima d’incertesa que afecta tant la plantilla com els aficionats. La manca de confiança en un projecte sòlid i de llarg termini es fa evident, i el club sembla estar més centrat en canvis superficials que en la construcció d’una identitat estable. Amb el poder econòmic de Piqué, el que es va anunciar com un projecte amb ambició sembla estar desorientat. La responsabilitat de la directiva és cada cop més clara: el canvi constant de tècnics no és la solució, i el club necessita urgentment una línia de treball clara per evitar que la situació es converteixi en una espiral de frustració sense fi, posant en risc el futur del club i dels tricolor.